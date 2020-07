ifo-Geschäftsklima im Juli stärker erholt als erwartet

Der ifo-Geschäftsklimaindex stieg um 4,2 auf 90,5 Punkte, wie das Münchner ifo Institut nach seiner monatlichen Umfrage unter rund 9.000 Managern mitteilte. Das ist der dritte Anstieg in Folge. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur eine Steigerung auf 89,0 Punkte erwartet.

"Die Unternehmen waren mit ihrer aktuellen Lage merklich zufriedener. Zudem blicken sie vorsichtig optimistisch auf die kommenden Monate", sagte ifo-Präsident Clemens Fuest. "Die deutsche Wirtschaft erholt sich schrittweise." Der ifo-Index ist das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer und gilt als zuverlässiger Indikator für die Entwicklung der nächsten sechs Monate.

Der Index zur Beurteilung der aktuellen Lage der befragten Unternehmen kletterte im Juli um 3,2 auf 84,5 Punkte. Die Prognose der Ökonomen hatte auf einen Stand von 85,0 gelautet. Der Index für die Geschäftserwartungen stieg um 5,4 auf 97,0 Zähler. Die befragten Volkswirte hatten lediglich einen Anstieg auf 93,2 Punkte erwartet.

Im verarbeitenden Gewerbe hat sich das Geschäftsklima erneut deutlich verbessert. Die aktuelle Lage wird von den Industrieunternehmen nicht mehr ganz so schlecht eingeschätzt wie in den Vormonaten. Zudem erwarten die Unternehmen in den kommenden Monaten bessere Geschäfte.

Im Dienstleistungssektor ist der Geschäftsklimaindex nach einem starken Anstieg wieder im positiven Bereich angekommen. Auch im Handel setzte sich die Aufwärtsbewegung fort. Die Händler korrigierten ihre Einschätzungen zur aktuellen Lage und die Erwartungen für die kommenden Monate merklich nach oben. Vor allem im Einzelhandel hat sich die Lage verbessert. Auch im Bauhauptgewerbe hat sich das Geschäftsklima erneut verbessert.

