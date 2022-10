Dürr-Aktie: Eigengeschäfte von Führungskräften gemeldet

Kürzlich kam es bei Dürr zu Directors' Dealings. Der Aktien-Deal wurde am 04.10.2022 bekannt gemacht. Von Vorstand Weyrauch, Dr. Jochen wurden am 29.09.2022 Dürr-Papiere gekauft. Für je 20,76 EUR wurden 1.500 Dürr-Papiere erstanden. Bei der Dürr-Aktie ließ sich schließlich kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im FSE-Handel hatte das Papier zur Schlussglocke einen Wert von 21,90 EUR.

Die Aktie legte am Veröffentlichungstag der BaFin letztlich in der FSE-Sitzung 3,40 Prozent auf 23,20 EUR zu. An diesem Tag wechselten summa summarum 1.135 Dürr-Aktien den Besitzer. Insgesamt ist Dürr aktuell 1,49 Mrd. Euro wert. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 69.202.096 Aktien.

Die letzte Insider-Bewegung bei Dürr ergab sich am 08.08.2022. Zu diesem Zeitpunkt hatte Vorstand, Heinrich, Dietmar, mit dem Erwerb von 1.000 Anteilen zu je 24,38 EUR für Aufsehen gesorgt.

Redaktion finanzen.net

