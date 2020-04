Arbeitsmarkt & Ölpreiskrieg: Dow im Spannungsfeld ohne klare Richtung

Der Dow Jones ging mit einem Abschlag von 0,6 Prozent bei 21.285,93 Punkten in den Freitagshandel, tendiert inzwischen allerdings um die Nulllinie.

Im März ging die Beschäftigung in den USA um rund 700.000 Stellen zurück. Analysten und Volkswirte hatten im Schnitt mit einem deutlich geringeren Rückgang gerechnet. Allerdings hatten die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe zuletzt bereits überdeutliche Hinweise auf einen einbrechenden Arbeitsmarkt gegeben in Folge des in den USA grassierenden Coronavirus.

Die Ölpreise legten zu und profitierten von der Hoffnung auf Entspannung im Ölpreiskrieg. Die in der OPEC+ organisierten Länder des Ölkartells und anderer führender Ölstaaten wie Russland planen ein Treffen an diesem Montag. Dies haben zwei namentlich nicht genannte Delegierte am Freitag der Nachrichtenagentur Bloomberg bestätigt. Eine globale Förderkürzung um 10 Millionen Barrel am Tag ist den Quellen zufolge ein realistisches Ziel.

