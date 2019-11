Tilray-Aktie unentschlossen: Tilray mit kräftigem Umsatzplus aber mehr Verlust

Aktien in diesem Artikel Tilray 19,27 EUR

Das Cannabisunternehmen Tilray hat am Dienstag nach Wall Street-Schluss seine Zahlen für das jüngst abgelaufene dritte Quartal 2019 vorgestellt. Pro Aktie wurde ein Verlust in Höhe von 0,36 US-Dollar vermeldet, nachdem im Vorquartal ein Verlust je Anteilsschein von 0,256 US-Dollar in den Büchern gestanden hatte. Damit war das Minus höher als erwartet, Analysten hatten mit einem Verlust pro Aktie von 0,265 US-Dollar gerechnet.

Der Umsatz belief sich auf 51,1 Millionen US-Dollar, während Experten 51 Millionen US-Dollar in Aussicht gestellt hatten. Im Jahresviertel zuvor hatte Tilray 46 Millionen US-Dollar umgesetzt.

Die Tilray-Aktie legte im nachbörslichen US-Handel zunächst 1,34 Prozent auf 21,86 US-Dollar zu, die Gewinne schrumpften später aber und Tilray-Titel rutschten ins Minus. Am Mittwoch stehen sie kurz nach Handelsstart an der Nasdaq nun 1,16 Prozent tiefer bei 21,30 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jarretera / Shutterstock.com