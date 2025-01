DWS Group GmbH Aktie News: Anleger greifen bei DWS Group GmbH am Freitagmittag zu

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von DWS Group GmbH. Zuletzt wies die DWS Group GmbH-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 46,88 EUR nach oben.

Um 11:48 Uhr sprang die DWS Group GmbH-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 46,88 EUR zu. Bei 47,28 EUR erreichte die DWS Group GmbH-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 46,12 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 107.205 DWS Group GmbH-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 31.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,28 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,85 Prozent könnte die DWS Group GmbH-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 30,80 EUR. Der aktuelle Kurs der DWS Group GmbH-Aktie ist somit 34,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für DWS Group GmbH-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,24 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 43,17 EUR.

In der DWS Group GmbH-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,28 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

