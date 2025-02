E-Autos

Elektrische Hypercars, die nicht nur durch teure Preise, sondern auch durch vierstellige PS-Zahlen auffallen, gibt es immer häufiger. EFAHRER.com erstellte kürzlich die Top-Sieben der schnellsten serienmäßig hergestellten E-Autos, die 2024 auf den Straßen unterwegs waren.

• Die schnellsten Modelle mit E-Antrieb

• Tesla schafft es viermal unter die Top 7

• Zwei Modelle deutscher Hersteller im Ranking

Überflieger Tesla

Der US-amerikanische Elektroautohersteller Tesla schafft es, ganze viermal unter den Top-Sieben platziert zu werden. Mit dem Tesla Model Y Performance auf Platz sieben, Tesla Model 3 Performance auf Platz drei, Tesla Model X Plaid auf Platz zwei und Tesla Model S Plaid auf Platz eins ist der Hersteller nicht nur der bestplatzierte, sondern auch der am häufigsten platzierte Elektroautobauer in dem Ranking. Außerdem sind die Modelle Model 3 Performance mit einem Preis von 54.900 Euro sowie das Model Y mit 65.250 Euro die preislich günstigsten Elektroautos der Runde. Das Model 3 Performance hat 513 PS und schafft es in nur 3,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Seine Höchstgeschwindigkeit liegt bei 261 km/h und seine Reichweite fasst ganze 530 km. Der Tesla Model S zeichnet sich mit 600 km als das Elektroauto mit der höchsten Reichweite des Rankings aus. Es beschleunigt von 0 auf 100 km/h in nur 2,1 Sekunden, dank der 1.000 PS erreicht der Model S Plaid eine Höchstgeschwindigkeit von 322 km/h.

Weitere Hersteller aus dem Ausland

Neben Tesla schafft es auch ein Elektroauto eines weiteren ausländischen Herstellers unter die Top sieben. Der südkoreanische Automobilhersteller KIA platziert seinen KIA EV6 GT auf Rang 5. Während das Basismodell schon ab einem Preis von 44.990 Euro erhältlich ist, beginnt die GT-Serie bei 69.990 Euro. Laut Angaben des Herstellers soll der mit 585 PS ausgestattete EV6 GT in 3,6 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigen können und eine Maximalgeschwindigkeit von bis zu 260 km/h erreichen.

Deutsche Hersteller

Zweimal schafften es auch deutsche Autohersteller unter die Top-Sieben. Auf Platz sechs liegt dabei der AUDI e-tron GT quattro für einen Preis von 140.000 Euro. Mit 598 PS schafft es das Elektroauto innerhalb von 3,3 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Bis zu 470 km schafft der e-tron GT quattro mit einer Akkuladung und erreicht zudem eine Höchstgeschwindigkeit von 245 km/h. Porsche belegt den vierten Platz mit dem Porsche Taycan Turbo S, der als Basismodell 88.399 Euro kostet. Der Taycan Turbo S, der eine Reichweite von 304 km hat, mit 761 PS, schafft es dennoch nur auf eine Höchstgeschwindigkeit von 230 km/h. Die Leistung zeigt sich jedoch darin, dass das Model nur 2,76 Sekunden braucht, um von 0 auf 100 km/h zu kommen.

