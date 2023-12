Eigengeschäft von Führungskräften: Die Auswirkung auf die paragon GmbH-Aktie

Depot umstrukturiert

Die paragon GmbH-Aktie rückte nach Insiderdeal in den Blick der Anleger.

Zu einem Eigengeschäft einer Führungskraft kam es am 21.12.2023 bei paragon GmbH. Die Publikation des Deals fand am 28.12.2023 statt. Im Portfolio von paragon GmbH-in enger Beziehung Frers, Brigitte kam es unlängst zu Anpassungen. Die Führungskraft stieß am 21.12.2023 30.871 Aktien zu je 4,00 EUR ab. Die paragon GmbH-Aktie bewegte sich letztendlich kaum. Das Papier stand via FSE bei 3,88 EUR.

Die paragon GmbH-Aktie notierte im FSE-Handel am Tag der Veröffentlichung der BaFin-Meldung bei 3,69 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Marktkapitalisierung von paragon GmbH beziffert sich unterdessen auf 16,93 Mio. Euro. Im Free Float befinden sich derzeit 4.526.270 Papiere.

Bereits am 21.12.2023 kam es bei paragon GmbH-Aktien zu Umschichtungen in der Führungsebene. Zu diesem Zeitpunkt gingen 2.263.134 Anteile zu jeweils 4,00 EUR an Frers Family Office GmbH in enger Beziehung.

