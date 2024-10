Eigenkapitalrendite

Die skandinavische Bank Nordea Nordea Bank hat nach einem etwas besser als erwartet ausgefallenem dritten Quartal die Prognose für das laufende Jahr erhöht.

Bei der Eigenkapitalrendite werde jetzt ein Wert von mehr als 16 Prozent erwartet, teilte die im EuroStoxx 50 notierte Bank am Donnerstag in Helsinki mit. Bisher hatte Nordea Bank Abp Registered eine Eigenkapitalrendite von mehr als 15 Prozent angepeilt. Die neue Prognose der Bank liegt über der bisherigen durchschnittlichen Analystenerwartungen von 15,8 Prozent.

Das Geldhaus kündigte zudem an, weitere eigene Aktien für bis zu 250 Millionen Euro zurückkaufen zu wollen. Nordea hat seit 2021 bereits eigene Anteile für 5,5 Milliarden Euro an der Börse erworben. Der Börsenwert der Bank lag zuletzt bei rund 36 Milliarden Euro. Trotz des massiven Rückkaufs gab der Kurs der Aktien in den vergangenen drei Jahren gegen den Branchentrend leicht nach.

Nordea ist eine der führenden Banken in Nordeuropa. Sie ist durch die Fusion mehrerer Banken aus Dänemark, Finnland und Schweden entstanden./zb/ngu/stk

HELSINKI (dpa-AFX)