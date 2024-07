SJB FondsEcho. Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund

SJB FondsEcho

Auch wenn Fonds mit Fokus auf Nachhaltigkeitsaktien in der ersten Jahreshälfte 2024 eine teils schwierige Zeit erlebt haben, gibt es weiterhin einige an höchsten ESG-Kriterien orientierte globale Fonds, die zuverlässig eine attraktive Rendite abliefern.

Umweltaktien. Favorisiert.

In diese Reihe gehört fraglos der Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund, der langfristig erfolgreiche Unternehmen aus den Bereichen Klimaschutz und Umwelttechnologie in seinem Portfolio versammelt und im bisherigen Jahresverlauf eine Performance von rund zehn Prozent auf Eurobasis erzielen konnte.

Als Eckpfeiler der globalen Klima- und Umweltstrategie von Nordea dienen die drei Sektoren Erneuerbare Energien, Ressourceneffizienz und Umweltschutz bzw. Recycling. In diesen Bereichen haben sich zahlreiche Geschäftsfelder für innovative und aufstrebende Firmen Unternehmen aufgetan, die sich im Bereich der Umwelttechnologien bewegen und Lösungen für die Folgen des Klimawandels anbieten. Das aus Thomas Soerensen und Henning Padberg bestehende FondsManagerteam ist der festen Überzeugung, dass die Märkte derzeit noch unterschätzen, wie stark die Megatrends Klima und Umwelt als Treiber zukünftiger Cashflows dienen werden. Daraus entwickeln sie ihre FondsPhilosophie: "Wir konzentrieren uns darauf, unentdeckte globale Marktführer in Nischensegmenten zu identifizieren, und glauben, dass Anleger, die in der Lage sind, die attraktivsten Investitionen in Klimalösungen zu identifizieren, langfristig belohnt werden." Die über Jahre generierten Performanceergebnisse des Fonds geben ihnen Recht, wobei es den Portfolio-Unternehmen zugute kommt, dass es auch ökonomisch betrachtet ein Vorteil ist, möglichst geringe Ressourcen zu verbrauchen und die negativen Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren.

Der Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BC-EUR (WKN A2DYCG, ISIN LU0841586075) wurde im März 2008 aufgelegt und gehört mit seinem FondsVolumen von 8,74 Milliarden Euro zu den Schwergewichten unter den nach Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung klassifizierten Fonds. Morningstar bewertet den Nachhaltigkeitsfonds mit der Höchstnote von fünf Sternen, der sich in seinem Portfolio ganz auf Unternehmen weltweit konzentriert, die innovative Lösungen für Klima- und Umweltprobleme anbieten und sich einem nachhaltigen Wirtschaften verschrieben haben. Das in Kopenhagen basierte FondsManager-Duo aus Thomas Soerensen und Henning Padberg verfolgt bei seinem Investmentprozess einen fundamental orientierten Bottom-up-Ansatz, um vergleichsweise günstig bewertete Unternehmen aus dem Bereich der Klima- und Umweltaktien herauszufiltern, die künftig überdurchschnittliche Wachstumsaussichten besitzen. Die so erzielten Renditen können sich sehen lassen: Im letzten Fünfjahreszeitraum verzeichnete der Fonds, der den MSCI World Index (Net Return) als Benchmark besitzt, eine kumulierte Wertentwicklung von +90,70 Prozent auf Eurobasis, was einer Rendite p.a. von +13,78 Prozent entspricht. Seit Auflage der hier thematisierten Anlageklasse im Oktober 2017 liegt die Gesamtperformance des Nordea-Produktes bei +98,03 Prozent in Euro. Wie sieht die Anlagestrategie des Fonds im Detail aus?

FondsStrategie. Bottom-up-Analyse. Praktiziert.

Der Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund hat sich ein langfristiges Kapitalwachstum zum Ziel gesetzt und investiert das FondsVermögen in Aktien von Unternehmen weltweit, die direkt oder indirekt von den zukünftigen Entwicklungen in Verbindung mit Umweltproblemen sowie dem Kampf gegen den Klimawandel profitieren. Im Rahmen des nachhaltigen Anlageziels konzentriert sich das Managementteam auf Unternehmen, die im Rahmen ihres Produkt- oder Dienstleistungsangebots klima- und umweltfreundliche Lösungen unter anderem im Bereich Erneuerbare Energien und neuartige Werkstoffe anbieten. Zu den Sektoren, die im Fonds eine besondere Beachtung erfahren, gehört der Bereich der Ressourceneffizienz (rund 60 Prozent des Portfolios). Hier werden Unternehmen ausgewählt, die einen verantwortungsvollen Umgang mit den vorhandenen Rohstoffen ermöglichen und die Energieeffizienz verbessern - also Firmen aus den Bereichen Smarte Netze, Smart Farming und Ökomobilität. Auch die Sektoren Intelligentes Bauen und Hochleistungswerkstoffe gehören zu diesem im Anlageuniversum am stärksten gewichteten Segment. Gut ein Drittel des FondsPortfolios konstituiert sich aus dem Bereich des Umweltschutzes: Hier favorisiert der Nordea-Fonds Unternehmen, die neue Technologien zur Reinigung von Luft und Wasser entwickeln, der Abfallwirtschaft zuzuordnen sind oder andere Umweltdienstleistungen anbieten. Auch die Segmente "grüner Konsum" und nachhaltige Forstwirtschaft gehören in dieses Untersegment des Nachhaltigkeitsfonds. Die dritte Säule des FondsPortfolios stellt der Bereich der Alternativen Energien dar, der aktuell mit nur rund fünf Prozent des Portfolios gewichtet ist. Hier finden sich Aktien aus den Sektoren Solar- und Windenergie, die zuletzt unter Abgabedruck geraten waren, sowie Unternehmen für Energiespeicherung. Anbieter von Technologien, die der sauberen Energieerzeugung dienen, komplettieren das Segment. Das aktiv gemanagte Nordea-Produkt weist ein relativ konzentriertes Portfolio von 55 Einzeltiteln auf, das in erster Linie aus Werten mit einem hohen Wachstumspotenzial zusammengesetzt ist. FondsManager Soerensen betont, dass es dem Fonds besonders wichtig ist, die richtige Balance zwischen gut etablierten Unternehmen mit einem etablierten Geschäftsmodell und hohen Cash Flows sowie kleineren Firmen, die noch vor dem Durchbruch stehen, zu finden. Im Rahmen der fundamental orientierten Stockpicking-Strategie wird größter Wert auf die Einzeltitelauswahl gelegt, wobei langfristige Aussichten und die Ergebnisse der Bottom-up-Analyse im Mittelpunkt stehen. Wie ist das Portfolio aus Klima- und Umweltaktien strukturiert?

FondsPortfolio. USA. Führend.

Bei der Länderallokation des Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund liegen die USA mit großem Abstand vorn - 63,21 Prozent des FondsVolumens sind hier investiert. Auf dem zweiten Platz der Länderaufteilung befindet sich Japan mit 5,51 Prozent. Platz drei in der geographischen Rangliste belegt die Schweiz, wo 4,82 Prozent der FondsBestände angelegt sind. Im Mittelfeld der geographischen Allokation befinden sich Kanada (4,56 Prozent) sowie Deutschland, wo aktuell 4,29 Prozent des FondsVermögens beheimatet sind. In den Niederlanden beträgt das Fonds-Exposure 4,18 Prozent. Unterdurchschnittlich stark engagiert ist der Nordea-Fonds in Frankreich (2,88 Prozent) sowie Großbritannien (2,33 Prozent). Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in Dänemark (1,94 Prozent) und Italien (1,86 Prozent) runden die Länderallokation ab. Aktuell verfügt der Fonds über liquide Mittel in Höhe von 0,8 Prozent des FondsVolumens. Bei der Branchengewichtung des Nordea-Fonds liegen Industrieunternehmen mit 31,89 Prozent des FondsVermögens auf dem ersten Platz. Unter den Top 10 wird dieser Bereich durch das US-Recycling-Unternehmen Waste Management sowie den Energietechnik-Hersteller Emerson Electric repräsentiert. Es folgen der IT-Sektor (27,10 Prozent) sowie der Bereich der Versorger (13,13 Prozent). In diesen Sektoren zeigt sich das Nordea-FondsManagement besonders von dem US-Softwareanbieter Cadence Design Systems sowie dem auf Erneuerbare Energien spezialisierten Versorger NextEra Energy überzeugt. Werkstoff-Produzenten nehmen einen Anteil von 13,10 Prozent im FondsPortfolio ein - unter den zehn größten Einzelwerten wird der Bereich durch die französische Air Liquide vertreten. Kleinere Bestände in den Bereichen Finanzen (4,69 Prozent), Gesundheitswesen (3,22 Prozent) sowie Nicht-Basiskonsumgüter (2,84 Prozent) komplettieren die Sektorenstruktur des Umwelt- und Klima-Fonds. FondsManager Soerensen berichtet, dass innerhalb der Strategie die Bereiche Solar, Erneuerbare Energien und Smarte Netze zuletzt am besten abschnitten, während Energiespeicherung, Ökomobilität und Smarte Landwirtschaft weniger stark waren. Die Aktie mit dem höchsten positiven Performancebeitrag war jüngst die von MasTec Inc (Smarte Netze): Das nordamerikanische Unternehmen für Netz- und erneuerbare Energietechnik meldete überzeugende Zahlen für das erste Quartal, die vom Markt sehr positiv aufgenommen wurden.

FondsVergleichsindex. Korrelation. Deutlich.

In unserer unabhängigen SJB FondsAnalyse haben wir den Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund dem MSCI World EUR NETR als Vergleichsindex gegenübergestellt. Die Korrelationsanalyse zeigt eine ausgeprägte Parallelität beider Kursverläufe. Mit 0,92 liegt die Korrelation über drei Jahre auf einem hohen Niveau, über ein Jahr ist sie mit 0,96 noch etwas deutlicher. Die Kursbewegungen von Fonds und Benchmark sind eng miteinander verknüpft, wie auch der Blick auf die Kennzahl R² demonstriert. Für drei Jahre beträgt sie 0,85, über ein Jahr nimmt die Kennziffer einen Wert von 0,91 an. Damit haben sich mittelfristig 15 Prozent der FondsEntwicklung indexunabhängig vollzogen, kurzfristig sind es neun Prozent. Somit ist die Tendenz des Nordea-Fonds, sich durch die Investments in Umweltschutz- und Klimaaktien eigenständig gegenüber dem breiten internationalen Aktienmarkt zu bewegen, auf mittlere Sicht stärker ausgeprägt. Die Analyse des Tracking Error ergibt, dass von Seiten des FondsManagements kein hohes aktives Risiko eingegangen wird: Über drei Jahre liegt die Spurabweichung vom Referenzindex bei 7,23 Prozent, auf Jahressicht geht sie auf 5,59 Prozent zurück. Wie sieht es mit der Schwankungsneigung des FondsProduktes aus?

FondsRisiko. Schwankungen. Lebhafter.

Der Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund weist für drei Jahre eine Volatilität von 15,85 Prozent auf, die gegenüber der jährlichen Schwankungsbreite von 14,17 Prozent leicht erhöht ist, die der MSCI World EUR NETR als Vergleichsindex zu verzeichnen hat. Dass die Spezialisierung auf Wertpapiere aus dem Umwelt- und Klimasektor eine gesteigerte Volatilität gegenüber dem breiten Markt mit sich bringt, zeigt sich auch im kurzfristigen Zeithorizont. Über ein Jahr befindet sich die Volatilität des Fonds mit 13,87 Prozent oberhalb der Schwankungsintensität des international gestreuten MSCI-Vergleichsindex von 10,41 Prozent. Die Volatilitätszahlen beweisen: Eine Erhöhung der mittleren Schwankungsbreite zwischen einem und drei Prozentpunkten müssen FondsAnleger akzeptieren, die in das FondsPortfolio mit den Schwerpunkten Umwelttechnologie und alternative Energien investieren wollen. In absoluten Zahlen betrachtet ist die durchschnittliche "Vola" des Nordea-Fonds für einen Themenfonds jedoch moderat.

Die Beta-Analyse ergibt ein gemischtes Bild. Für drei Jahre liegt der Beta-Wert bei 0,99 und damit hauchdünn unter Marktniveau, über ein Jahr ist das Beta hingegen stärker ausgeprägt und nimmt einen Wert von 1,16 an. Der rollierende Zwölfmonatsvergleich der Beta-Werte über drei Jahre illustriert, dass der aktiv gemanagte Aktienfonds in der Mehrzahl der untersuchten Einzelzeiträume geringere Wertschwankungen als der passive Referenzindex aufweist. In 20 der untersuchten 36 Einzelzeiträume wird ein Wert von unter 1,00 erreicht, die Beta-Werte gehen dabei auf zutiefst 0,69 zurück. Dem stehen lediglich 16 Einzelperioden gegenüber, in denen sich das Beta über Marktniveau befand und einen Wert von 1,23 in der Spitze verzeichnete. Das mehrheitlich den Marktrisikofixwert von 1,00 unterbietende Beta belegt, dass das Nordea-Portfolio aus Umweltaktien die günstigere Risikostruktur gegenüber dem breiten internationalen Aktienmarkt besitzt. Ein klarer Pluspunkt für das aktiv gemanagte Investmentprodukt - wie fallen die Renditezahlen des Nachhaltigkeitsfonds aus?

FondsRendite. Alpha. Schwächer.

Per 25. Juni 2024 hat der Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund über drei Jahre eine kumulierte Wertentwicklung von +16,89 Prozent in Euro zu verzeichnen, was einer Rendite p.a. von +5,34 Prozent entspricht. Noch besser stellt sich die Performance des MSCI World EUR NETR dar: Die von der SJB gewählte Benchmark generierte im selben Zeitraum ein Gesamtergebnis von +36,27 Prozent auf Eurobasis bzw. eine Jahresrendite von +10,86 Prozent. Damit liegt der weltweite Aktienmarkt im Performancevergleich zum Klima- und Umweltaktien-Fonds um rund fünf Prozentpunkte jährlich vorne. Der Wechsel auf den kurzfristigen Betrachtungshorizont ergibt ein ähnliches Szenario: Mit +13,29 Prozent rangiert der Nordea-Fonds im Einjahresvergleich ebenfalls hinter dem MSCI World Index, der im selben Zeitraum eine Rendite von +25,26 Prozent in Euro erwirtschaften konnte. Da sich das Umweltaktien-Portfolio des Nordea-Produktes in beiden Zeiträumen schwächer als der Vergleichsindex entwickelt, rutschen die Alpha-Werte in den negativen Bereich. Über drei Jahre liegt die Renditekennzahl bei -4,56, für den Einjahreszeitraum geht die Kennziffer auf -10,56 zurück. Der rollierende Zwölfmonatsvergleich der Alpha-Werte über die letzten drei Jahre ergibt ein differenzierteres Bild. Jetzt zeigt sich, dass das Nordea-FondsManagement in den Zeitperioden bis März 2023 oftmals eine Outperformance zum Referenzindex erzielen konnte. 13 der untersuchten 36 Alpha-Werte liegen im positiven Bereich, die Kennzahl erreicht dabei eine Ausprägung von 9,65 im Hoch. Dagegen nimmt das Alpha in 23 Einzelzeiträumen einen negativen Wert von zutiefst -16,37 an. Die Alpha-Kennzahlen demonstrieren: In der jüngeren Vergangenheit konnte der an Nachhaltigkeitskriterien orientierte Nordea-Fonds den technologielastigen MSCI World nicht mehr hinter sich lassen, was ihm noch bis zum Frühjahr 2023 regelmäßig gelungen war. In der Konsequenz bewegt sich die Information Ratio für den jüngsten Dreijahreszeitraum mit -1,46 im negativen Bereich.

SJB Fazit. Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund.

Auch wenn explizite Nachhaltigkeitstitel im laufenden Jahr eine problematische Phase zu überstehen hatten, so besitzen doch Umwelttechnik- und Klimaschutz-Aktien grundsätzlich ein Outperformance-Potenzial zum breiten globalen Aktienmarkt. Dies zeigt die langfristige Kursentwicklung des Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund in aller Deutlichkeit, der völlig zu Recht zu den volumenstärksten und am meisten nachgefragten ESG-Themenfonds gehört. Auf Sicht der nächsten Jahre dürften die Aktien von Unternehmen wieder überdurchschnittlich profitieren, die innovative Lösungen für die Umwelt- und Klimaprobleme der Zukunft anbieten und neue Methoden zur Energieerzeugung und optimalen Ressourcennutzung entwickeln. Für Investoren, die ein kenntnisreich gemanagtes FondsProdukt mit höchster Nachhaltigkeitsbewertung suchen, ist der Nordea-Fonds erste Wahl.

Autor: Dr. Volker Zenk ist Fondsanalyst bei der SJB FondsSkyline 1989 e.K., einem der größten und ältesten bankenunabhängigen Finanzdienstleister in Deutschland. Die wöchentlich erscheinenden, speziell auf Privatinvestoren zugeschnittenen Publikationen können gratis angefordert werden unter FondsEcho@sjb.de oder auf www.sjb.de.

Nicht nur in den Finanzzentren Deutschlands ist ausgewiesene FondsExpertise zu Hause, sondern auch im niederrheinischen Korschenbroich. Am 1. Januar 1989 gegründet, ist die SJB FondsSkyline eines der ältesten und größten privaten Finanzdienstleistungsinstitute in Deutschland. Seit über 30 Jahren verfolgt die SJB ihren antizyklischen Investmentansatz und publiziert regelmäßige Newsletter und FondsAnalysen für Privatinvestoren.

Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.