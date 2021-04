HELLA-Aktie schießt zweistellig hoch: HELLA-Eigentümerfamilie prüft wohl Anteilsverkauf

Die Industriellenfamilie Hueck, die zusammen mit der Röpke Family 60 Prozent an dem mit fünf Milliarden Euro bewerteten MDAX -Konzern hält, habe die Investmentbank Rothschild beauftragt, den Käufermarkt zu sondieren, berichtete das "Manager Magazin" am Dienstag unter Berufung auf mehrere Beteiligte. Demnach sollen Käufer und mögliche Investoren angesprochen und um Angebote gebeten werden.

Bei HELLA war zunächst niemand für eine Stellungnahme erreichbar.

HELLA hatte im vergangenen Jahr in der Corona-Pandemie nach einem Verlust ein Restrukturierungsprogamm aufgelegt, das auch den Abbau von rund 1000 Stellen vorsieht. Der Scheinwerferspezialist konnte so dank der Kostensenkungen zuletzt einen Gewinnanstieg verbuchen.

Übernahmefantasie beflügelt HELLA-Aktie

Der Bericht des "Manager Magazins" hat die Papiere von HELLA am Dienstagmittag kräftig in Gang gebracht. Übernahmefantasie sorgte zeitweise für einen Kurssprung via XETRA um mehr als 12 Prozent auf 51,60 Euro. Die Aktien des Autozulieferers näherten sich damit dem aktuell bei etwa 52 Euro liegenden Abwärtstrend seit Mitte Januar. Später notiert die HELLA-Aktie noch 10,95 Prozent im Plus bei 50,78 Euro.

(Reuters / dpa-AFX)

Bildquellen: Hella