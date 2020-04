Carl Zeiss-Aktien rutschen ab: Schwächere Geschäftsentwicklung im 2. Halbjahr erwartet

Nach einem Umsatzplus im ersten Geschäftsquartal hätten die Einnahmen im zweiten Quartal mit 345 Millionen Euro stagniert, teilte das Unternehmen mit. Weitere Geschäftsdaten lägen noch nicht vor. Die genauen Ergebnisse der ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2019/20 werden am 11. Mai 2020 bekannt gegeben.

Vor dem Hintergrund der sich ausbreitenden Pandemie sowie der negativen Auswirkungen auf die Weltwirtschaft erwartet die Unternehmensleitung eine signifikante Beeinträchtigung der Geschäftsentwicklung im zweiten Halbjahr des Geschäftsjahres 2019/20 per Ende September.

Eine verlässliche Vorhersage der Geschäftsentwicklung sei derzeit nicht möglich. Aus diesem Grund hält die Unternehmensleitung der Carl Zeiss Meditec an dem am 6. Dezember 2019 veröffentlichten Prognosebericht für das Geschäftsjahr 2019/20 nicht länger fest. Sobald eine neue Prognose möglich ist, wird das Unternehmen diese veröffentlichen.

Carl Zeiss-Aktien rutschen ab - Krisen-Belastungen dauern länger

Nach Molltönen zum aktuellen Geschäft in der Corona-Krise sind die Aktien von Carl Zeiss Meditec am Donnerstag im XETRA-Handel mit minus 2,5 Prozent auf ein neues Tagestief von 83,95 Euro gerutscht. Der Medizintechnikanbieter sprach von stagnierenden Umsätzen im zweiten Geschäftsquartal und erwartet vor allem auch im zweiten Halbjahr weitere Belastungen. Am Dienstag waren die Aktien noch auf 92,65 Euro angesprungen, die Erholungsrally wurde jedoch schnell wieder eingefangen.

