Lagarde: EZB setzt effektivste, proportionalste Instrumente ein

Lagarde sagte in einem Interview auf die Frage, ob das Pandemiekaufprogramm PEPP das neue "What ever it takes" sei: "Nennen Sie es 'What ever it takes', nennen Sie es den Einsatz aller Hebel und aller Flexibilität, die wir haben, um auf die veränderten Rahmenbedingungen zu reagieren - das Mandat ist das gleiche wie 2014, unser Mandat ist Preisstabilität", sagte Lagarde.

Sie fügte hinzu: "Um Preisstabilität zu erreichen, müssen wir in Krisenzeiten dafür sorgen, dass wir die besten Instrumente einsetzen, die Instrumente, die die porportionalsten und effektivsten Ergebnisse erzielen im Hinblick auf Liquidität, auf die geldpolitische Ausrichtung, und auf die Übertragung des geldpolitischen Signals in den gesamten Euroraum."

Lagarde sagte weiter, man könne hoffen, dass wirtschaftlich nun der Tiefpunkt durchschritten sei. Allerdings bestehe das Risiko einer zweiten Pandemiewelle. Es sei zudem zu befürchten, dass die Volkswirtschaften nicht einfach zum Vorkrisenzustand zurückkehren könnten. Die Erholung werde kompliziert, graduell und regional verlaufen.

FRANKFURT (Dow Jones)

