Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Delivery Hero zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage deutlich aufgestockt.

Analyst Jo Barnet-Lamb hob es am Freitag in Reaktion auf den Quartalsbericht nun von 48 auf 53 Euro an und beließ seine Einstufung auf "Buy". Das erste Quartal sei stark gewesen und der Bericht klar positiv zu werten, so der Experte. Es herrsche Ergebnisoptimismus trotz steigender Investitionen in Korea. In seiner letzten Studie hatte Barnet-Lamb Delivery Hero als als "Top E-Food Pick" bezeichnet, also als erste Wahl unter den Internetwerten beim Thema Essen.

Delivery Hero weiten Verluste aus - Konkurrenzsorgen

Der Kursrutsch der Aktien von Delivery Hero seit Donnerstagnachmittag hat sich am Freitag fortgesetzt. Die Papiere des Essenslieferanten liegen via XETRA mit 28,05 Euro inzwischen über 16 Prozent unter dem Vortageshoch. Der Kursvorstoß nach optimistischeren Zielen ist komplett verpufft, auch ein weiterer positiver UBS-Kommentar half nicht.

Stattdessen belasteten Sorgen vor Konkurrenz in Saudi-Arabien nach Berichten der Nachrichtenagentur Bloomberg über einen Markteintritt der chinesischen Meituan. In Hongkong seien die Chinesen in sehr kurzer Zeit zur Nummer zwei am Markt avanciert, kommentierte Bernstein-Expertin Annick Maas.

Mit Hungerstation seien Delivery Hero Marktführer in Saudi-Arabien als wichtigstem Markt der Mena-Region. Wenn Meituan nun mit der App KeeTa auch hier so aggressiv starte, drohten Marktanteilsverluste, so der Experte.

