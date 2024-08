Juni 2024: So haben Analysten ihre Einstufung der Bayer-Aktie angepasst

Parkinson-Gentherapie von Bayer erhält Fast-Track-Status in den USA - Bayer-Aktie gibt Gas

Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Vormittag schwächer

Bayer Aktie News: Bayer am Donnerstagmittag in Rot

Bayer Aktie News: Bayer am Donnerstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Den Auslands-Investoren gehört der DAX - Diese Top-Konzerne sind in ausländischer Hand

EQS-News: KWS closes sale of corn business in South America

SPI-Papier Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Roche-Investition von vor einem Jahr eingebracht

DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bayer von vor einem Jahr gekostet

Is Pfizer Winning Its $43 Billion Bet?

Bayer-Aktie stabil: UBS AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Heute im Fokus

Engie erhöht Prognose für 2024. IAG mit robustem Quartal - Übernahme von Air Europa gescheitert. Barclays startet TUI-Bewertung mit 'Underweight'. Goldpreis steigt fast auf neuen Rekord. Instagram in der Türkei gesperrt. BNP Paribas will AXAs Investment Management in Milliardendeal übernehmen.