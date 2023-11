Eli Lilly and Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly and gewinnt am Mittag

Eli Lilly and im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Eli Lilly and. Zuletzt wies die Eli Lilly and-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 545,00 EUR nach oben.

Das Papier von Eli Lilly and konnte um 12:01 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,2 Prozent auf 545,00 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Eli Lilly and-Aktie sogar auf 548,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 542,00 EUR. Bisher wurden heute 5.401 Eli Lilly and-Aktien gehandelt.

Bei 594,50 EUR markierte der Titel am 13.10.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,08 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.03.2023 bei 289,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Eli Lilly and ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 1,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 36,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.941,60 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9.498,60 USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Eli Lilly and am 06.02.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Eli Lilly and rechnen Experten am 30.01.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Eli Lilly and ein EPS in Höhe von 12,30 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

