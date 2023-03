ENCAVIS Aktie News: ENCAVIS am Mittwochmittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Das Papier von ENCAVIS befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 5,1 Prozent auf 15,23 EUR ab. Im Tief verlor die ENCAVIS-Aktie bis auf 14,08 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 14,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.341.351 ENCAVIS-Aktien umgesetzt.

Am 27.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,78 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die ENCAVIS-Aktie 38,56 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,08 EUR am 29.03.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die ENCAVIS-Aktie mit einem Verlust von 8,17 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der ENCAVIS-Aktie wird bei 21,62 EUR angegeben.

Am 15.11.2022 lud ENCAVIS zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete.

ENCAVIS wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 15.05.2023 vorlegen. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte ENCAVIS möglicherweise am 29.05.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je ENCAVIS-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 0,581 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ENCAVIS-Aktie

Februar 2023: Analysten sehen Potenzial bei ENCAVIS-Aktie

ENCAVIS-Aktie mit Gewinnen: ENCAVIS steigert Gewinn - Eigene Erwartungen übertroffen

ENCAVIS-Aktie springt an: ENCAVIS kauft Repowering-Windparkprojekt zu

Ausgewählte Hebelprodukte auf ENCAVIS AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ENCAVIS AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ENCAVIS AG

Bildquellen: Encavis AG