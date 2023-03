ENCAVIS Aktie News: ENCAVIS schiebt sich am Mittag vor

Um 11:48 Uhr wies die ENCAVIS-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 15,30 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die ENCAVIS-Aktie bei 15,46 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 15,33 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 417.276 ENCAVIS-Aktien den Besitzer.

Am 27.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,78 EUR an. Der derzeitige Kurs der ENCAVIS-Aktie liegt somit 38,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 29.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,08 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die ENCAVIS-Aktie im Durchschnitt mit 21,62 EUR.

Am 15.11.2022 hat ENCAVIS die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte ENCAVIS am 15.05.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können ENCAVIS-Anleger Experten zufolge am 29.05.2024 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass ENCAVIS im Jahr 2022 0,584 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

