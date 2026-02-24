DAX24.986 ±-0,0%Est506.117 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4600 -0,5%Nas22.864 +1,0%Bitcoin54.990 +1,1%Euro1,1805 +0,3%Öl71,16 -0,1%Gold5.205 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Infineon 623100 PayPal A14R7U Amazon 906866 Lufthansa 823212 Allianz 840400 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Neue US-Zölle: DAX schließt stabil -- Wall Street beendet Handel weit im Plus -- Bayer: Klage gegen J&J eingereicht -- AMD, Meta, PayPal, Strategy, TUI, Novo Nordisk, MTU im Fokus
Top News
Ausblick: IonQ zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal Ausblick: IonQ zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Webinar: Money Management und Krypto - das Bulle-und-Bär-Depot im Februar Webinar: Money Management und Krypto - das Bulle-und-Bär-Depot im Februar
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ende der Flaute in Deutschland? Statistiker legen Details zu Konjunktur vor

25.02.26 05:49 Uhr

WIESBADEN (dpa-AFX) - Es war ein Miniplus, aber das größte Wachstum seit drei Jahren in einem Quartal: Nach einer ersten Schätzung des Statistischen Bundesamtes hat die deutsche Wirtschaft im letzten Jahresviertel 2025 um 0,3 Prozent zum Vorquartal zugelegt. Ausführliche Ergebnisse für das vierte Quartal veröffentlicht die Wiesbadener Behörde an diesem Mittwoch (8.00 Uhr).

Wer­bung

Zudem informiert das Bundesamt über das Defizit von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherung. Dieses ist nach erster Schätzung 2025 auf 2,4 Prozent gesunken - nach 2,7 Prozent 2024.

Grund für das Wirtschaftswachstum Ende vergangenen Jahres waren höhere Staatsausgaben und ein überraschend kräftiger Konsum der Verbraucher. Die Exporte litten zwar unter dem Zollstreit mit den USA und der Konkurrenz aus China, erholten sich aber im Dezember unerwartet deutlich.

In diesem Jahr soll die deutsche Wirtschaft aus der Flaute kommen und nach jüngster Prognose der Bundesregierung um 1,0 Prozent wachsen. Dabei dürften staatlichen Milliardenausgaben für Infrastruktur wie Straßen und Schienen sowie für Verteidigung die Konjunktur ankurbeln. Zudem gibt es 2026 mehr Arbeitstage, weil mehr Feiertage auf ein Wochenende fallen./als/ben/DP/jha