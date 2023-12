Engagement ausgebaut: Führungskraft erhöht The Naga Group-Position

Insidertrade

Directors' Dealings: So reagierte die The Naga Group-Aktie.

Am 23.12.2023 wurden bei The Naga Group Directors' Dealings erfasst. Am 28.12.2023 wurde die Transaktion bekannt. The Naga Group-Aufsichtsrat Liu, Qiang vergrößerte am 23.12.2023 die eigene Aktienposition. Liu, Qiang erwarb 76.408 Aktien für je 1,12 EUR. Anleger zeigten sich alles in allem bei der The Naga Group-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im -Handel nahezu unverändert bei .

Die Aktie notierte am Schluss des Veröffentlichungstages durch die BaFin mit Verlusten. Im FSE-Handel verbilligte sie sich um 1,20 Prozent auf 1,01 EUR. The Naga Group erreicht derzeit eine Marktkapitalisierung von 58,37 Mio. Euro. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 54.047.900 beziffert.

Vor der aktuellen Transaktion wurden The Naga Group-Anteile zuletzt am 23.12.2023 von einer Führungskraft bewegt. Aufsichtsrat, Patt, Harald bei The Naga Group, vergrößerte sein Investment um 51.701 Aktien für jeweils 1,12 EUR.

Redaktion finanzen.net