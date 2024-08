EON SE Aktie News: EON SE gibt am Nachmittag nach

EON SE im Fokus

Die Aktie von EON SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 12,72 EUR.

Das Papier von EON SE befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,9 Prozent auf 12,72 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die EON SE-Aktie bis auf 12,67 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,95 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.171.130 EON SE-Aktien umgesetzt.

Am 16.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,48 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,98 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2023 auf bis zu 10,43 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,97 Prozent.

Nachdem EON SE seine Aktionäre 2023 mit 0,530 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,553 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EON SE-Aktie bei 14,29 EUR.

EON SE ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. EON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22,64 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 32,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

EON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 14.08.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von EON SE rechnen Experten am 06.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,13 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

