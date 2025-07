EON SE Aktie News: EON SE am Mittwochvormittag behauptet

EON SE im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von EON SE. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die EON SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 15,98 EUR.

Die EON SE-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 15,98 EUR an der Tafel. In der Spitze legte die EON SE-Aktie bis auf 16,05 EUR zu. Im Tief verlor die EON SE-Aktie bis auf 15,97 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 15,97 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 144.096 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,20 EUR an. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 1,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,44 EUR ab. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 34,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,569 EUR. Im Vorjahr hatte EON SE 0,550 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 16,22 EUR für die EON SE-Aktie aus.

Am 14.05.2025 hat EON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,20 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 25,22 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 22,64 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.08.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von EON SE rechnen Experten am 12.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass EON SE im Jahr 2025 1,14 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

