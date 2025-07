EON SE Aktie News: EON SE am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von EON SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 15,70 EUR.

Die EON SE-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 15,70 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die EON SE-Aktie bei 15,59 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 15,84 EUR. Zuletzt wechselten 1.691.296 EON SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,34 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.07.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 3,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 13.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,44 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EON SE-Aktie 33,54 Prozent sinken.

Für EON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,569 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 16,39 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EON SE am 14.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,20 EUR. Im Vorjahresviertel hatte EON SE 0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,37 Prozent auf 25,22 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22,64 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.08.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

In der EON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,14 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

