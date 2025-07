EON SE Aktie News: EON SE am Freitagvormittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 15,77 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,3 Prozent auf 15,77 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die EON SE-Aktie bis auf 15,77 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 15,84 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 68.606 EON SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (16,34 EUR) erklomm das Papier am 23.07.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EON SE-Aktie 3,61 Prozent zulegen. Am 13.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,44 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 33,83 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,569 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 16,39 EUR für die EON SE-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EON SE am 14.05.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,20 EUR gegenüber 0,22 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat EON SE mit einem Umsatz von insgesamt 25,22 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,64 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,37 Prozent gesteigert.

Die EON SE-Bilanz für Q2 2025 wird am 13.08.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können EON SE-Anleger Experten zufolge am 12.08.2026 werfen.

Experten taxieren den EON SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,14 EUR je Aktie.

