ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Eon auf 'Market-Perform' - Ziel hoch auf 17 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für die Aktien von Eon (EON SE) zwar von 15,50 auf 17,00 Euro angehoben, die inzwischen angemessen bewerteten Papiere aber von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft. Die jüngsten regulatorischen Verbesserungen seien zwar positiv, schrieb Deepa Venkateswaran am Mittwoch in ihrer Neubewertung. Sie sorgten auf dem aktuellen Bewertungsniveau aber nicht mehr für ausreichend Spielraum nach oben./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2025 / 15:27 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2025 / 15:35 / UTC

