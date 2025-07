EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Donnerstagvormittag um Nulllinie

Aktie im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von EON SE. Mit einem Wert von 15,90 EUR bewegte sich die EON SE-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die EON SE-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 15,90 EUR. Den Tageshöchststand markierte die EON SE-Aktie bei 15,98 EUR. Die Abwärtsbewegung der EON SE-Aktie ging bis auf 15,55 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 15,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 491.262 EON SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,34 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.07.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.01.2025 bei 10,44 EUR. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 52,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,569 EUR, nach 0,550 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 16,39 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EON SE am 14.05.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,20 EUR, nach 0,22 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 25,22 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 22,64 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.08.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von EON SE rechnen Experten am 12.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,14 EUR je EON SE-Aktie.

