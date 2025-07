EON SE Aktie News: Anleger schicken EON SE am Mittag auf rotes Terrain

EON SE im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von EON SE. Das Papier von EON SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 15,83 EUR abwärts.

Die EON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,4 Prozent auf 15,83 EUR ab. Die EON SE-Aktie sank bis auf 15,55 EUR. Mit einem Wert von 15,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 1.399.451 EON SE-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.07.2025 auf bis zu 16,34 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,25 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,44 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,06 Prozent.

Für EON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,569 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 16,39 EUR für die EON SE-Aktie.

Am 14.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 25,22 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte EON SE 22,64 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 13.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von EON SE veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können EON SE-Anleger Experten zufolge am 12.08.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,14 EUR je Aktie in den EON SE-Büchern.

