EON SE Aktie News: EON SE am Mittag im Minus

Die Aktie von EON SE gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die EON SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 15,68 EUR ab.

Die EON SE-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 15,68 EUR. In der Spitze fiel die EON SE-Aktie bis auf 15,59 EUR. Bei 15,84 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 916.198 EON SE-Aktien umgesetzt.

Bei 16,34 EUR markierte der Titel am 23.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 4,21 Prozent Plus fehlen der EON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.01.2025 bei 10,44 EUR. Abschläge von 33,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

EON SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,550 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,569 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 16,39 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte EON SE am 14.05.2025. Das EPS wurde auf 0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 25,22 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte EON SE einen Umsatz von 22,64 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.08.2025 erfolgen. Am 12.08.2026 wird EON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EON SE-Aktie in Höhe von 1,14 EUR im Jahr 2025 aus.

