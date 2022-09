EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag mit roter Tendenz

Das Papier von EON SE befand sich um 09:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 8,46 EUR ab. Die EON SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 8,42 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 8,43 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 135.428 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,54 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,53 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EON SE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,72 EUR. Dieser Wert wurde am 06.07.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 11,96 EUR für die EON SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EON SE am 10.08.2022. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,55 EUR, nach 0,67 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat EON SE mit einem Umsatz von insgesamt 23.338,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.638,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 59,43 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 09.11.2022 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der EON SE-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 08.11.2023.

Experten taxieren den EON SE-Gewinn für das Jahr 2022 auf 0,915 EUR je Aktie.

