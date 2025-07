EON SE Aktie News: EON SE am Montagnachmittag auf grünem Terrain

Aktienentwicklung

Die Aktie von EON SE zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die EON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 16,14 EUR nach oben.

Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 16,14 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die EON SE-Aktie bisher bei 16,15 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 16,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EON SE-Aktien beläuft sich auf 1.796.336 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,15 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.07.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 0,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 13.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,44 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 35,33 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für EON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,569 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 16,22 EUR für die EON SE-Aktie aus.

EON SE gewährte am 14.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,20 EUR. Im Vorjahresviertel hatte EON SE 0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat EON SE im vergangenen Quartal 25,22 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EON SE 22,64 Mrd. EUR umsetzen können.

Die EON SE-Bilanz für Q2 2025 wird am 13.08.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der EON SE-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 12.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass EON SE im Jahr 2025 1,14 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

