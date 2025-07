EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Vormittag um Nulllinie

Kursverlauf

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von EON SE. Zum Vortag unverändert notierte die EON SE-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 15,75 EUR.

Bei der EON SE-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 15,75 EUR. In der Spitze legte die EON SE-Aktie bis auf 15,80 EUR zu. Der Kurs der EON SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 15,73 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 15,79 EUR. Der Tagesumsatz der EON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 340.488 Aktien.

Bei 16,34 EUR markierte der Titel am 23.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,75 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EON SE-Aktie. Am 13.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,44 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 50,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten EON SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,550 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,569 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 16,39 EUR für die EON SE-Aktie.

Am 14.05.2025 legte EON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 22,64 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 25,22 Mrd. EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 13.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 12.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,14 EUR je Aktie belaufen.

