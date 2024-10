EON SE Aktie News: EON SE am Mittwochnachmittag mit Kurseinbußen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,5 Prozent auf 13,16 EUR ab.

Um 15:53 Uhr fiel die EON SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 13,16 EUR ab. Die EON SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 13,10 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,33 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.326.878 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.09.2024 bei 13,82 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EON SE-Aktie 5,06 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,43 EUR am 04.10.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass EON SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,550 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete EON SE 0,530 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 14,79 EUR für die EON SE-Aktie aus.

Am 14.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,68 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,44 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10,27 Prozent auf 16,88 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,82 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

EON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 14.11.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 05.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass EON SE ein EPS in Höhe von 1,11 EUR in den Büchern stehen haben wird.

