EON SE Aktie News: EON SE verbilligt sich am Montagvormittag

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 12,31 EUR abwärts.

Die EON SE-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 12,31 EUR abwärts. In der Spitze fiel die EON SE-Aktie bis auf 12,30 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,41 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 274.117 EON SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,48 EUR erreichte der Titel am 16.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 9,46 Prozent Plus fehlen der EON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.10.2023 bei 10,43 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die EON SE-Aktie mit einem Verlust von 15,27 Prozent wieder erreichen.

Nachdem EON SE seine Aktionäre 2023 mit 0,530 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,553 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die EON SE-Aktie im Durchschnitt mit 14,71 EUR.

EON SE ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte EON SE ein EPS von -0,03 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 32,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 22,64 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 33,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte EON SE am 14.08.2024 vorlegen. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte EON SE möglicherweise am 06.08.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,13 EUR je Aktie in den EON SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Investment-Tipp: So bewertet UBS AG die EON SE-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Start leichter

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX verbucht zum Start Abschläge