EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Nachmittag südwärts

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 11,91 EUR abwärts.

Die EON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 11,91 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die EON SE-Aktie bisher bei 11,81 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,97 EUR. Zuletzt wechselten 2.313.397 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 16.05.2024 markierte das Papier bei 13,48 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 13,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 04.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,43 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 12,39 Prozent würde die EON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem EON SE seine Aktionäre 2023 mit 0,530 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,553 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 14,71 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte EON SE am 15.05.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 32,50 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 22,64 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 33,54 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte EON SE am 14.08.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 05.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von EON SE.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem EON SE-Gewinn in Höhe von 1,13 EUR je Aktie aus.

