EON SE Aktie News: Anleger schicken EON SE am Vormittag ins Minus

Um 09:22 Uhr rutschte die EON SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 7,78 EUR ab. In der Spitze büßte die EON SE-Aktie bis auf 7,74 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,75 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 90.035 EON SE-Aktien umgesetzt.

Bei 12,54 EUR erreichte der Titel am 03.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 37,95 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 7,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.09.2022). Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 2,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die EON SE-Aktie im Durchschnitt mit 12,18 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EON SE am 10.08.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,55 EUR. Im Vorjahresviertel hatte EON SE 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. EON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23.338,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 59,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14.638,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 09.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 08.11.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EON SE-Aktie in Höhe von 0,923 EUR im Jahr 2022 aus.

