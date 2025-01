EON SE Aktie News: EON SE am Mittwochvormittag mit roten Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von EON SE. Zuletzt ging es für die EON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 11,17 EUR.

Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 11,17 EUR. Die EON SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 11,17 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 11,24 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 688.345 EON SE-Aktien umgesetzt.

Am 17.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,82 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,72 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 19.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,01 EUR ab. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 1,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

EON SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,550 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 15,21 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte EON SE am 14.11.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 16,76 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EON SE 16,88 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die EON SE-Bilanz für Q4 2024 wird am 26.02.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von EON SE rechnen Experten am 18.03.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,11 EUR je Aktie in den EON SE-Büchern.

