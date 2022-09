EON SE Aktie News: EON SE verbilligt sich am Donnerstagmittag

Der EON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:22 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 8,93 EUR. In der Spitze fiel die EON SE-Aktie bis auf 8,89 EUR. Bei 9,01 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 546.907 EON SE-Aktien.

Am 03.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 12,54 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EON SE-Aktie 28,81 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,72 EUR. Dieser Wert wurde am 06.07.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der EON SE-Aktie wird bei 12,08 EUR angegeben.

Am 10.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,55 EUR gegenüber 0,67 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat EON SE 23.338,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 59,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14.638,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 09.11.2022 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der EON SE-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 08.11.2023.

Experten taxieren den EON SE-Gewinn für das Jahr 2022 auf 0,922 EUR je Aktie.

