EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Nachmittag tiefer

Die EON SE-Aktie notierte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 8,91 EUR. Das Tagestief markierte die EON SE-Aktie bei 8,83 EUR. Mit einem Wert von 9,01 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.265.126 EON SE-Aktien den Besitzer.

Bei 12,54 EUR markierte der Titel am 03.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,99 Prozent über dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.07.2022 bei 7,72 EUR. Mit Abgaben von 15,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 12,08 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EON SE am 10.08.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,55 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 59,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23.338,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14.638,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von EON SE wird am 09.11.2022 gerechnet. Schätzungsweise am 08.11.2023 dürfte EON SE die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass EON SE ein EPS in Höhe von 0,922 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

