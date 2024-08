EON SE Aktie News: EON SE gewinnt am Mittag an Boden

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von EON SE. Zuletzt ging es für das EON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 12,27 EUR.

Das Papier von EON SE legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 12,27 EUR. Im Tageshoch stieg die EON SE-Aktie bis auf 12,30 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 485.287 EON SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,48 EUR) erklomm das Papier am 16.05.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,43 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 14,96 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten EON SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,553 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EON SE-Aktie bei 14,81 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EON SE am 15.05.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 32,50 Prozent auf 22,64 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte EON SE 33,54 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.08.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je EON SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,13 EUR fest.

