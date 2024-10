EON SE Aktie News: Anleger greifen bei EON SE am Mittwochmittag zu

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von EON SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 12,89 EUR zu.

Die EON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 12,89 EUR. In der Spitze legte die EON SE-Aktie bis auf 12,95 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,89 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 323.037 EON SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.09.2024 auf bis zu 13,82 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2023 bei 10,76 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 16,52 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten EON SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,550 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 14,79 EUR an.

Am 14.08.2024 äußerte sich EON SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,68 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,44 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10,27 Prozent auf 16,88 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,82 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte EON SE am 14.11.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können EON SE-Anleger Experten zufolge am 05.11.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,11 EUR je Aktie in den EON SE-Büchern.

