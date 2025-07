EON SE Aktie News: EON SE am Freitagnachmittag stärker

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von EON SE. Das Papier von EON SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 15,91 EUR.

Die EON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 15,91 EUR. Bei 16,00 EUR markierte die EON SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 15,87 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.324.850 EON SE-Aktien.

Am 10.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 16,13 EUR. 1,35 Prozent Plus fehlen der EON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.01.2025 bei 10,44 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die EON SE-Aktie mit einem Verlust von 34,41 Prozent wieder erreichen.

Nachdem EON SE seine Aktionäre 2024 mit 0,550 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,569 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 16,22 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EON SE am 14.05.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,37 Prozent auf 25,22 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22,64 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 13.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von EON SE veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 12.08.2026.

Den erwarteten Gewinn je EON SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,14 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

DAX 40-Titel EON SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EON SE-Investment von vor 3 Jahren verdient

So schätzen Analysten die E.ON-Aktie ein

DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EON SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren