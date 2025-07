EON SE Aktie News: EON SE am Freitagmittag nahe Nulllinie

Blick auf EON SE-Kurs

Die Aktie von EON SE zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der EON SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 15,86 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:47 Uhr bei der EON SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 15,86 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die EON SE-Aktie bei 16,00 EUR. Die EON SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 15,84 EUR nach. Bei 15,87 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 714.065 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 10.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,13 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,67 Prozent. Bei 10,44 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 51,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass EON SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,569 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete EON SE 0,550 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 16,22 EUR.

Am 14.05.2025 äußerte sich EON SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EON SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,37 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 25,22 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 22,64 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte EON SE am 13.08.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 12.08.2026 dürfte EON SE die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass EON SE ein EPS in Höhe von 1,14 EUR in den Büchern stehen haben wird.

