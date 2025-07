EON SE Aktie News: EON SE legt am Mittag zu

EON SE im Fokus

Die Aktie von EON SE gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das EON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 15,73 EUR.

Um 11:45 Uhr ging es für das EON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 15,73 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die EON SE-Aktie bei 15,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 15,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 394.546 EON SE-Aktien.

Am 23.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 16,34 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EON SE-Aktie 3,88 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.01.2025 (10,44 EUR). Abschläge von 33,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,569 EUR. Im Vorjahr hatte EON SE 0,550 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die EON SE-Aktie im Durchschnitt mit 16,39 EUR.

Am 14.05.2025 lud EON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,22 EUR je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,37 Prozent auf 25,22 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22,64 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 13.08.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können EON SE-Anleger Experten zufolge am 12.08.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EON SE-Aktie in Höhe von 1,14 EUR im Jahr 2025 aus.

