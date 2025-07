EON SE Aktie News: EON SE am Dienstagnachmittag in Grün

EON SE im Fokus

Die Aktie von EON SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die EON SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 15,75 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 15,75 EUR zu. In der Spitze gewann die EON SE-Aktie bis auf 15,80 EUR. Bei 15,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der EON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 845.938 Stück gehandelt.

Am 23.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,34 EUR an. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 3,64 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.01.2025 (10,44 EUR). Mit Abgaben von 33,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

EON SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,550 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,569 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 16,39 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte EON SE am 14.05.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,20 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,22 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EON SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,37 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 25,22 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 22,64 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 13.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 12.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von EON SE.

In der EON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,14 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

