EON SE Aktie News: EON SE präsentiert sich am Donnerstagmittag fester

Die Aktie notierte um 12:04 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,8 Prozent auf 9,20 EUR zu. Die EON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 9,22 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,17 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.156.673 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,54 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EON SE-Aktie somit 26,64 Prozent niedriger. Bei 7,72 EUR fiel das Papier am 06.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EON SE-Aktie derzeit noch 19,26 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 12,18 EUR für die EON SE-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EON SE am 10.08.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte EON SE ein EPS von 0,31 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 23.338,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 26,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.402,00 EUR in den Büchern standen.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von EON SE wird am 09.11.2022 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 08.11.2023.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass EON SE ein EPS in Höhe von 0,901 EUR in den Büchern stehen haben wird.

