EON SE Aktie News: EON SE verteuert sich am Mittag

EON SE im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von EON SE. Zuletzt ging es für das EON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 12,56 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 2,1 Prozent auf 12,56 EUR. Die EON SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 12,59 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 12,37 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 856.514 EON SE-Aktien umgesetzt.

Am 14.03.2024 markierte das Papier bei 13,03 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 3,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 04.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 10,43 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die EON SE-Aktie mit einem Verlust von 16,93 Prozent wieder erreichen.

Für EON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,550 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 13,93 EUR für die EON SE-Aktie aus.

Am 08.11.2023 legte EON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei EON SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 50,44 Prozent auf 16.883,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 34.067,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte EON SE am 15.05.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 13.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,09 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

DAX 40-Titel EON SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EON SE von vor einem Jahr verdient

Neue Analyse: UBS AG bewertet EON SE-Aktie mit Buy

DAX 40-Titel EON SE-Aktie: So viel hätte eine EON SE-Anlage von vor 10 Jahren eingebracht