EON SE Aktie News: EON SE reagiert am Nachmittag positiv

So entwickelt sich EON SE

Die Aktie von EON SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die EON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 15,30 EUR zu.

Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 15,30 EUR. Die EON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 15,33 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 15,12 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.031.683 EON SE-Aktien umgesetzt.

Bei 15,33 EUR erreichte der Titel am 17.04.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,44 EUR. Dieser Wert wurde am 13.01.2025 erreicht. Mit Abgaben von 31,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem EON SE seine Aktionäre 2024 mit 0,550 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,571 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 15,36 EUR.

EON SE veröffentlichte am 26.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,25 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,49 Prozent auf 23,84 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 24,44 Mrd. EUR gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 14.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 20.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EON SE-Aktie in Höhe von 1,12 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

EON SE-Analyse: Jefferies & Company Inc. stuft EON SE-Aktie mit Hold ein

EON SE-Analyse: UBS AG verleiht EON SE-Aktie Buy in jüngster Analyse

DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor einem Jahr abgeworfen