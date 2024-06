EON SE Aktie News: EON SE fällt am Montagmittag

Aktie im Blick

Die Aktie von EON SE gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von EON SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 12,40 EUR abwärts.

Die EON SE-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 12,40 EUR. Die EON SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 12,39 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,46 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 902.660 EON SE-Aktien.

Am 16.05.2024 markierte das Papier bei 13,48 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.10.2023 bei 10,43 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass EON SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,552 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete EON SE 0,530 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 14,29 EUR für die EON SE-Aktie aus.

EON SE ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,22 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei EON SE noch ein Gewinn pro Aktie von -0,03 EUR in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 22,64 Mrd. EUR, gegenüber 33,54 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 32,50 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.08.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 06.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von EON SE.

Experten gehen davon aus, dass EON SE im Jahr 2024 1,12 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

