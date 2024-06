EON SE Aktie News: EON SE gewinnt am Freitagnachmittag an Boden

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von EON SE gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das EON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 12,71 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die EON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 12,71 EUR nach oben. Die EON SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 12,72 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,59 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.151.372 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 16.05.2024 auf bis zu 13,48 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EON SE-Aktie 6,02 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,43 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EON SE-Aktie 21,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,530 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,554 EUR je EON SE-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 14,29 EUR.

EON SE ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,03 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 22,64 Mrd. EUR – eine Minderung von 32,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 33,54 Mrd. EUR eingefahren.

Die EON SE-Bilanz für Q2 2024 wird am 14.08.2024 erwartet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte EON SE möglicherweise am 06.08.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EON SE-Aktie in Höhe von 1,12 EUR im Jahr 2024 aus.

