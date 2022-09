EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag mit roter Tendenz

Der EON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:22 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 8,20 EUR. Im Tief verlor die EON SE-Aktie bis auf 8,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,21 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 212.635 EON SE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 12,54 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.02.2022). Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EON SE-Aktie. Am 06.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,72 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 6,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 12,27 EUR.

Am 10.08.2022 lud EON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. In Sachen EPS wurden 0,55 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EON SE 0,67 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 23.338,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 59,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14.638,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.11.2022 erfolgen. Experten kalkulieren am 08.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von EON SE.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 0,922 EUR je EON SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

