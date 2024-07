EON SE Aktie News: EON SE schiebt sich am Mittag vor

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von EON SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 12,54 EUR zu.

Um 11:48 Uhr ging es für das EON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 12,54 EUR. Die EON SE-Aktie legte bis auf 12,55 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 12,44 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 359.205 EON SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.05.2024 bei 13,48 EUR. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 7,50 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2023 auf bis zu 10,43 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 16,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,553 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der EON SE-Aktie wird bei 14,29 EUR angegeben.

Am 15.05.2024 hat EON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,03 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 22,64 Mrd. EUR – eine Minderung von 32,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 33,54 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte EON SE am 14.08.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können EON SE-Anleger Experten zufolge am 06.08.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,13 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

